В сером платье и в пальто без воротника: королева Максима на церемонии вручения премии

51-летняя королевская особа выглядела традиционно стильно в платье-карандаше миди, дополненном массивной брошью на груди. Поверх платья королева накинула черное шерстяное пальто от Maison Valentino без воротника и дополнила его черными лаковыми туфлями на шпильках от Gianvito rossi, а в руках держала лаковый клатч.

Королева Максима / Фото: Getty Images

У королевы был насыщенный макияж на лице, а волосы она распустила. А также надела серьги-клипсы с крупными камнями. Королева приехала в музей Страат, чтобы вручить награду. В этом году Дому Анны Франк была присуждена ежегодная премия принца Бернхарда Cultuurfonds. (Анна Франк - еврейская девочка, уроженка Германии, после прихода Гитлера к власти скрывавшаяся с семьей от нацистского террора в Нидерландах).

Как сообщает Daily Mail, организация получит 100 000 евро, потому что на протяжении десятилетий она "творчески и вдохновляюще доводит до сведения всего мира историю жизни и идеи Анны Франк", - сказала директор фонда Кэтлин Броерс.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Премия Cultuurfonds присуждается с 2010 года. В прошлом году она была присуждена IVN Nature Education, а в 2020 году - танцевальному коллективу ISH.

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