В сером платье и высоких сапогах: королева Летиция продемонстрировала стильный деловой лук

Для рабочего мероприятия – первого на этой неделе – королева Летиция выбрала серое платье, в котором мы уже видели ее на 23-м кинофестивале Ópera Prima Ciudad de Tudela. Это наряд от каталонского бренда Cortana стоимостью 880 евро. Платье с запахом, перекрещенным V-образным вырезом, длинными рукавами и слегка асимметричным подолом. Летиция дополнила его широким черным поясом, который отлично подчеркнул талию.

Обута королева была в высокие черные кожаные сапоги от Nina Ricci на каблуках, а в руках держала черную сумку на короткой ручке. Летиция распустила волосы, сделав эффектную укладку, выразительнее, чем обычно макияж глаз и губы, надела золотые серьги-пусеты, а на ее пальце сверкало любимое кольцо Coreterno и, кажется, даже немного накрасила ногти прозрачным лаком.

Король Филипп VI был в синем классическом костюме, белой рубашке и синем галстуке в цветочный принт. Пара выглядела, как всегда, очень гармонично.

Король Филипп VI и королева Летиция / Фото: Getty Images

Напомним, на прошлой неделе мы видели несколько образов королевы Летиции на публике, она была в жакете из твида и кожаной юбке на аудиенции во дворце Сарсуэла.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

В также в стильном брючном костюме цвета марсала, когда посещала больницу вместе со своим мужем королем Филиппом VI.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

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