В сером платье-пальто и жемчугом на шее: родственница короля Чарльза поддержала монарха на приеме

Герцогиня Глостерская Биргитта / © Getty Images

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Там вчера состоялся прием, посвященный 125-летию благотворительной организации по борьбе с раком Cancer Research UK.

Король Чарльз и королева Камилла тепло приветствовали собравшихся на мероприятии гостей. Герцогиня Биргитта надела по этому случаю серое платье-пальто, которое дополнила двумя нитками жемчуга на шее, а также подвеской, сделала лаконичную укладку и макияж, а под мышкой держала клатч.

Герцогиня Глостерская Биргитта и принц Ричард, герцог Глостерский / © Getty Images

81-летний принц Ричард, герцог Глостерский также надел светло-серый костюм, белую рубашку, галстук и обул черные кожаные туфли.

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Герцогиня Глостерская Биргитта / © Getty Images

Напомним, на приеме также блистала принцесса Уэльская Кэтрин. Она появилась в ягодном платье в принт маленьких сердечек и выглядела очень мила, сочетая наряд с замшевыми туфлями на каблуках.

Принцесса Уэльская / © Associated Press

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