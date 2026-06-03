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В сером платье-пальто и жемчугом на шее: родственница короля Чарльза поддержала монарха на приеме
79-летняя герцогиня Глостерская Биргитта составила компанию королю Чарльзу и королеве Камилле на важном приеме в Сент-Джеймсском дворце.
Там вчера состоялся прием, посвященный 125-летию благотворительной организации по борьбе с раком Cancer Research UK.
Король Чарльз и королева Камилла тепло приветствовали собравшихся на мероприятии гостей. Герцогиня Биргитта надела по этому случаю серое платье-пальто, которое дополнила двумя нитками жемчуга на шее, а также подвеской, сделала лаконичную укладку и макияж, а под мышкой держала клатч.
81-летний принц Ричард, герцог Глостерский также надел светло-серый костюм, белую рубашку, галстук и обул черные кожаные туфли.
Напомним, на приеме также блистала принцесса Уэльская Кэтрин. Она появилась в ягодном платье в принт маленьких сердечек и выглядела очень мила, сочетая наряд с замшевыми туфлями на каблуках.