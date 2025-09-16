В сером платье роскошного дизайна и шляпе: королева Максима появилась в элегантном образе в Гааге

Король Виллем-Александр, королева Максима и кронпринцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

Ежегодно король Нидерландов Виллем-Александр принимает участие в государственном мероприятии — произносит тронную речь в День принца (Prinsjesdag) в Гааге. В этой речи излагаются основные положения политики правительства на предстоящую парламентскую сессию, также Его Величество упомянул в своей речи в этот раз Украину и заявил, что Нидерланды продолжит нас поддерживать. После тронной речи министр финансов представил бюджет Палате представителей.

Король Виллем-Александр и королева Максима / © Getty Images

Король приехал на это мероприятие со своей женой королевой Максимой и тремя их дочерьми: принцессой Катариной-Амалией, принцессой Алексией и принцессой Арианой.

Король Виллем-Александр, королева Максима и их дочери / © Getty Images

Максима, когда вышла из кареты, произвела настоящий фурор в оригинальном и довольно креативном платье.

Королева была одета в платье от нидерландского дизайнера Яна Таминьяу — серый наряд с рукавами, шлейфом, отделкой бисером и юбкой-русалкой. Также в верхней части ее платье украшала драпировка ткани с напуском. Наряд королева дополнила широкополой шляпой с цветами и перьями от бренда головных уборов Berry Rutjes, кожаными перчатками, небольшим клатчем и набором из жемчужных украшений.

Король Виллем-Александр, королева Максима и кронпринцесса Катарина-Амалия / © Getty Images