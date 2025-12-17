В сером платье с драпировкой: элегантная королева Летиция посетила юбилейное мероприятие

Королева Летиция / © Getty Images

Реклама

Сегодня в Мадриде Ее Величество присутствовала на 20-летии фонда «FundéuRAE» в Королевской испанской академии. Для выхода на публику Летиция выбрала серое платье на запах и с драпировкой на груди от бренда Cortana, которое идеально подчеркивало ее фигуру с помощью широкого пояса на талии.

Королева сочетала наряд с высокими замшевыми сапогами на устойчивых квадратных каблуках, своим любимым кольцом Coreterno и серьгами из тройного золота из своей ювелирной шкатулки от Gold & Roses. Волосы она распустила, расчесав по пробору и сделала макияж в натуральных оттенках.

Королева Летиция / © Getty Images

Вчера, напомним, Летиция председательствовала на заседании Попечительского совета «Фонда FAD Juventud» в Мадриде, где публика увидела ее в стильном полосатом брючном костюме и яркой блузке с бантом.

Реклама