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В сером платье с высоким воротником и жемчужных серьгах: образ первой леди Китая для перелета
Пэн Лиюань продемонстрировала сдержанный элегантный образ, когда вместе с Си Цзиньпином сошла с трапа самолета на объединенной базе Эндрюс.
Рассмотрим образ первой леди Китая Пэн Лиюань, который она выбрала для перелета, когда вместе с мужем, президентом Китая Си Цзиньпином, прибыла с официальным визитом в США.
Из самолета на объединенной базе Эндрюс в штате Мэриленд Пен вышла в элегантном светло-сером платье миди лаконичного кроя. Наряд имел приталенный силуэт, широкий пояс в тон, юбку с небольшим разрезом спереди и рукава до локтей, расширяющиеся к низу.
Особой деталью платья стал высокий архитектурный воротник. Под ним виднелся нежно-розовый шелковый платок.
Первая леди Китая дополнила наряд серыми туфлями на каблуках, жемчужными серьгами-пуссетами и кольцом. У нее была элегантная объемная прическа и макияж с черными стрелками и темно-бежевой помадой.
Напомним, Пен Лиюань во время визита в США появилась в темно-синем приталенном платье длины миди с длинными рукавами и высоким воротником-стойкой.