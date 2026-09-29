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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В сером платье с высоким воротником и жемчужных серьгах: образ первой леди Китая для перелета

Пэн Лиюань продемонстрировала сдержанный элегантный образ, когда вместе с Си Цзиньпином сошла с трапа самолета на объединенной базе Эндрюс.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Си Цзиньпин и Пэн Люань

Си Цзиньпин и Пэн Люань / © Associated Press

Рассмотрим образ первой леди Китая Пэн Лиюань, который она выбрала для перелета, когда вместе с мужем, президентом Китая Си Цзиньпином, прибыла с официальным визитом в США.

Си Цзиньпин и Пэн Лиюань / © Associated Press

Си Цзиньпин и Пэн Лиюань / © Associated Press

Из самолета на объединенной базе Эндрюс в штате Мэриленд Пен вышла в элегантном светло-сером платье миди лаконичного кроя. Наряд имел приталенный силуэт, широкий пояс в тон, юбку с небольшим разрезом спереди и рукава до локтей, расширяющиеся к низу.

Си Цзиньпин и Пэн Лиюань / © Associated Press

Си Цзиньпин и Пэн Лиюань / © Associated Press

Пэн Лиюань, Си Цзиньпин, Дональд и Мелания Трамп / © Associated Press

Пэн Лиюань, Си Цзиньпин, Дональд и Мелания Трамп / © Associated Press

Особой деталью платья стал высокий архитектурный воротник. Под ним виднелся нежно-розовый шелковый платок.

Пэн Лиюань, Си Цзиньпин, Дональд и Мелания Трамп / © Associated Press

Пэн Лиюань, Си Цзиньпин, Дональд и Мелания Трамп / © Associated Press

Первая леди Китая дополнила наряд серыми туфлями на каблуках, жемчужными серьгами-пуссетами и кольцом. У нее была элегантная объемная прическа и макияж с черными стрелками и темно-бежевой помадой.

Пэн Лиюань, Си Цзиньпин, Дональд и Мелания Трамп / © Associated Press

Пэн Лиюань, Си Цзиньпин, Дональд и Мелания Трамп / © Associated Press

Напомним, Пен Лиюань во время визита в США появилась в темно-синем приталенном платье длины миди с длинными рукавами и высоким воротником-стойкой.

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