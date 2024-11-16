В сером полупальто и штанах-палаццо: Елена Зеленская в монохромном луке посетила Киевщину

Елена Зеленская встретилась с партнером Фонда, американским бизнесменом и благотворителем – Деллом Лоем Хансеном, который вместе с дочерью Мисси Минс с рабочим визитом приехал в Украину.

Вместе они посетили "Городок Хансена" в Киевской области — место для тех, кто потерял дом из-за войны. Там проживает более 300 семей ВПЛ, среди которых 9 больших приемных из Донецкой, Луганщины, Херсонщины, Харьковщины и других областей.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"С супругами Хансеней я познакомилась этим летом во время визита в штат Юта (США). Делл Лой Хансен был организатором благотворительного мероприятия в Солт-Лейк-Сити и стал одним из доноров проектов Фонда.

В частности, благодаря вкладу Делла Лоя Хансена мы масштабируем вторую очередь проекта "Адрес детства": начали строительство еще одного дома для большой приемной семьи на Киевщине.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Чрезвычайно благодарна Деллу Лою Хансену за стремление помочь оставшимся без жилья украинцам в результате полномасштабного вторжения", – написала первая леди в посте в Instagram.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Во время поездки в Киевскую область Зеленская продемонстрировала стильный монохромный образ во всем сером. На ней было полупальто, свитер оверсайз, брюки-палаццо и бежевая обувь.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена сделала элегантную прическу с выпущенными спереди прядями волос, нежный макияж и завершила аутфит серебряными серьгами.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская в сером костюме и с фруктовой брошью выступила на саммите.

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