В сером пуловере и брюках: еще один образ Меган Маркл на Играх Invictus, на который никто не обратил внимание

Во время визита Меган Маркл в Дюссельдорф на "Игры непокоренных" у герцогини был еще один выход на публику, который широко не освещался в прессе.

Супруга принца Гарри посетила приют для нуждающихся молодых женщин и девочек TrebeCafé. Приехала туда Меган в сером пуловере от TOTEME, который сочетала с серыми брюками-клеш с высокой талией и поясом.

Волосы герцогини Сассекской были распущены и уложены, а на лице был ее классический макияж. Снимком поделились пользователи Twitter.

"Когда Меган, герцогиня Сассекская, появилась на пороге, это стало большим сюрпризом. Посетители TrebeCafé рассказали герцогине о своей прежней жизни на улице, о том, как они узнали о TrebeCafé и как при поддержке сотрудников вернули свою жизнь под контроль", - говорится в подписи под фото.

When Meghan,Duchess of Sussex showed up at the door, it was a big surprise.

The visitors of the TrebeCafé told the Duchess about their former live on streets, how they learned about the TrebeCafé and how they got their lives back under control with the support of the employees⬇️ pic.twitter.com/G7IlRu1D8u — Katerina (@Le__Katerina) September 19, 2023

Напомним, украинская спортсменка, волонтер и парамедик Юлия "Тайра" Паевская рассказала в эфире "Сніданка" о том, как тепло ее встретили Гарри и Меган и какую невероятную поддержку она ощущала от них пребывая на Играх.

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