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В сером пуловере и брюках: еще один образ Меган Маркл на Играх Invictus, на который никто не обратил внимание

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
492
Время на прочтение
1 мин
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В сером пуловере и брюках: еще один образ Меган Маркл на Играх Invictus, на который никто не обратил внимание

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Во время визита Меган Маркл в Дюссельдорф на "Игры непокоренных" у герцогини был еще один выход на публику, который широко не освещался в прессе.

Супруга принца Гарри посетила приют для нуждающихся молодых женщин и девочек TrebeCafé. Приехала туда Меган в сером пуловере от TOTEME, который сочетала с серыми брюками-клеш с высокой талией и поясом.

Волосы герцогини Сассекской были распущены и уложены, а на лице был ее классический макияж. Снимком поделились пользователи Twitter.

"Когда Меган, герцогиня Сассекская, появилась на пороге, это стало большим сюрпризом. Посетители TrebeCafé рассказали герцогине о своей прежней жизни на улице, о том, как они узнали о TrebeCafé и как при поддержке сотрудников вернули свою жизнь под контроль", - говорится в подписи под фото.

Напомним, украинская спортсменка, волонтер и парамедик Юлия "Тайра" Паевская рассказала в эфире "Сніданка" о том, как тепло ее встретили Гарри и Меган и какую невероятную поддержку она ощущала от них пребывая на Играх.

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Дата публикации
Просмотры
492
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