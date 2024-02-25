В сером свитере и джинсах: Меган Маркл сфотографировали по пути в ресторан

42-летняя герцогиня Сассекская сияла, когда прибыла в шикарный японский ресторан Asanebo в Студио-Сити. Для этого выхода Меган выбрала серый свитер от бренда Lalignenyc и серые джинсы скинни Anine Bing, а также обула стеганые балетки от Chanel.

Герцогиня дополнила свой образ сумкой Maison Goyard за 3670 долларов и сверху набросила темное пальто. Фотографиями поделилось издание Daily Mail.

Предполагается, что Меган ужинала с Терри Вудс, исполнительным продюсером компании Опры Harpo Productions. По сообщениям, исполнительный продюсер, возможно, будет работать с герцогиней над вторым сезоном ее подкаста. Их совместное появление перед камерами спровоцировало слухи о том, что Меган и Опра планируют объединиться для нового проекта в ближайшие месяцы.

Также фото образа Меган опубликовали на странице бренда Lalignenyc в Instagram.

Ранее в тот же день Меган пообедала с британским модельером Клэр Уэйт Келлер, бывшим художественным руководителем дома моды Givenchy, ответственным за свадебное платье герцогини Сассекской.

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