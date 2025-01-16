В сером свитере с V-образным вырезом: новый образ Елены Зеленской

Елена Зеленская приехала на заселение двух больших приемных семей в новые дома на Житомирщине. Эти семьи потеряли свои дома из-за российского полномасштабного вторжения в Херсонской области. Теперь они будут жить в новых домах, построенных за финансирование правительства Эстонии через Эстонский центр международного развития.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Первая леди осмотрела дома и пообщалась с членами этих семей.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Там Зеленская предстала в сером свитере с V-образным вырезом, черезь который выглядывала белая футболка, и в черных широких штанах.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена собрала волосы в хвост, выпустив спереди пряди, сделала легкий макияж и украсила уши элегантными серьгами.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская в черном жакете на запах и с интересной аппликацией появилась в Одесской области.

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