В сером топе и брючном костюме в тон: принцесса Кейт приехала на авиабазу
Принцесса Уэльская Кейт приехала сегодня с визитом на авиабазу ВВС Конингсби в Линкольншире.
Кэтрин, ставшая почетным королевским коммодором авиации базы в 2023 году, встретилась с персоналом и их семьями и ознакомилась с последними событиями на объекте.
Принцесса появилась перед камерами в стильном сером брючном костюме от Bella Freud, надев под жакет, соответствующий серый топ от Alexander McQueen и обула черные туфли-лодочки на каблуках Stuart Weitzman. Образ Ее Высочества дополнял черный пояс, серьги с бриллиантами и сапфирами и маленькая золотая брошь, пришпиленная к жакету.
В этот раз Кейт собрала волосы заколкой сзади и сделала легкий дневной макияж на лице.
Этот визит стал для принцессы трогательным событием из-за связей ее семьи с Королевскими ВВС. Дедушка Кейт по отцовской линии служил летчиком-истребителем во время Второй мировой войны и летал вместе с покойным герцогом Эдинбургским в 1960-х годах. Капитан Питер Миддлтон, который был вторым пилотом герцога на рейсах по Южной Америке во время королевского турне, умер в возрасте 90 лет всего за несколько дней до того, как принц и принцесса объявили о своей помолвке в 2010 году.
В 2023 году Кейт была назначена почетным королевским коммодором авиации на базах Королевских ВВС, когда король Чарльз провел перестановки в военных назначениях королевской семьи, а также заняла должность главнокомандующего военно-воздушными силами флота.
Во время визита Кэтрин получила персональный инструктаж, где ей рассказали о недавних операциях, в том числе о проводимых в Польше в поддержку НАТО. Недавно станция была награждена «Кубком Стейнфорта» за выдающиеся достижения в оперативной деятельности.
