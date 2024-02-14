В сером топе и с насыщенным мейкапом: в Сети появился новый портрет герцогини Сассекской

Герцогиня Сассекская объявила о новом сотрудничестве и поделилась своим новым портретом в соцсети.
Под снимком, который появился в аккаунте фотографа и друга Меган Мисана Гарримана, сообщалось, что герцогиня запускает новую серию подкастов после ее работы со Spotify.
Меган подписала новый контракт на подкаст с Lemonada Media. В дополнение к одному сезону ее подкаста "Архетипы" на Spotify, который теперь распространяется на всех платформах подкастов, Меган также собирается запустить новое шоу, которое она будет вести, хотя никаких дополнительных подробностей о проекте пока что не разглашается.
"Я горжусь тем, что теперь могу сообщить, что присоединяюсь к блестящей команде Lemonada, чтобы продолжить свою любовь к подкастингу", — заявила Меган в своем заявлении. "Мы планируем переиздать "Архетипы", чтобы больше людей теперь могли иметь к ним доступ, а также запустить новый динамичный подкаст, который находится в разработке. Мне так не терпится скоро поделиться этим, и я очень рад присоединиться к семье Lemonada", - сказала герцогиня.
На фото, опубликованном в Instagram, герцогиня Сассекская запечатлена в сером топе без рукавов с высоким воротником и сложив руки перед собой. У нее на запястье золотые часы (вероятно Cartier) и браслет от Cartier. Волосы распущены, а на лице насыщенный макияж.
Напомним, что фотограф Мисан Гарриман первым поделился снимками пары, когда Меган была беременна дочерью Лилибет. Объявили они тогда об этом 14 февраля 2021 года.
Кстати, 14 февраля 1984 года, о своей второй беременности публично объявила мама Гарри – принцесса Диана Уэльская.
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