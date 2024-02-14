В сером топе и с насыщенным мейкапом: в Сети появился новый портрет герцогини Сассекской

Под снимком, который появился в аккаунте фотографа и друга Меган Мисана Гарримана, сообщалось, что герцогиня запускает новую серию подкастов после ее работы со Spotify.

Меган подписала новый контракт на подкаст с Lemonada Media. В дополнение к одному сезону ее подкаста "Архетипы" на Spotify, который теперь распространяется на всех платформах подкастов, Меган также собирается запустить новое шоу, которое она будет вести, хотя никаких дополнительных подробностей о проекте пока что не разглашается.

"Я горжусь тем, что теперь могу сообщить, что присоединяюсь к блестящей команде Lemonada, чтобы продолжить свою любовь к подкастингу", — заявила Меган в своем заявлении. "Мы планируем переиздать "Архетипы", чтобы больше людей теперь могли иметь к ним доступ, а также запустить новый динамичный подкаст, который находится в разработке. Мне так не терпится скоро поделиться этим, и я очень рад присоединиться к семье Lemonada", - сказала герцогиня.

На фото, опубликованном в Instagram, герцогиня Сассекская запечатлена в сером топе без рукавов с высоким воротником и сложив руки перед собой. У нее на запястье золотые часы (вероятно Cartier) и браслет от Cartier. Волосы распущены, а на лице насыщенный макияж.

Напомним, что фотограф Мисан Гарриман первым поделился снимками пары, когда Меган была беременна дочерью Лилибет. Объявили они тогда об этом 14 февраля 2021 года.

Меган и Гарри / Фото: Getty Images

Кстати, 14 февраля 1984 года, о своей второй беременности публично объявила мама Гарри – принцесса Диана Уэльская.

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