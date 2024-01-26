В сером total look: красивая королева Максима посетила академию дизайна

Королева Максима почти каждый день сейчас появляется на рабочих мероприятиях.

Ее Величество посетила Академию дизайна Эйндховена. В этот раз Максима была в сером пальто от своего любимого дизайнера Natan Couture, под которым была серая водолазка и юбка тоже от этого же бренда. Также Максима надела серые туфли-лодочки из замши Rossi Gianvito, а в руках несла сумку от Chanel, подобранную в тон.

Королева Максима / Фото: Getty Images

На шее у королевы было красивое цветочное ожерелье, она также надела серьги-кольца, несколько золотых браслетов и колец на пальцы, а также сделала бордовый маникюр и макияж в теплых оттенках.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Несколькими днями ранее Максима в бежевом пальто Max Mara и серьгах с гибискусом встретилась с женщинами, которые занимаются рукоделием в районе Алмере-Хейвен в Алмере.

Королева Максима / Фото: Getty Images

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