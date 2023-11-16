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В сером total look: стильная королева Максима посетила презентацию

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
23
Время на прочтение
1 мин
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В сером total look: стильная королева Максима посетила презентацию

Королева Максима / Фото: Getty Images

Королева Нидерландов обожает в осеннее время года носить кейп-пальто.

Буквально на днях королева Максима появилась на публичном мероприятии в красном платье Dolce & Gabbana, которое дополнила кейп-пальто цвета марсала от Valentino.

Королева Максима / © Getty Images
Королева Максима / Фото: Getty Images

Такие накидки из кашемира в королевском гардеробе есть в разных цветах. Вчера, Ее Величество присутствовала на презентации доклада "Состояние малого и среднего бизнеса в 2023 году" в складской и транспортной компании Oomen в Катвейке, где также появилась в похожем образе.

Королева Максима / © Getty Images
Королева Максима / Фото: Getty Images

В этот раз на королеве был серый total look и двухсторонняя шерстяная накидка Natan Couture, стоимостью 540 евро. Обута Максима была в темно-серые замшевые туфли на каблуках Gianvito Rossi, а в руках держала классическую сумку от Chanel.

Королева Максима / © Getty Images
Королева Максима / Фото: Getty Images

Волосы королевы были распущены, она сделала дневной макияж и дополнила образ серыми серьгами, несколькими браслетами на запястье и кольцами, а также светлым маникюром.

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Дата публикации
Просмотры
23
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