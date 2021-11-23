В сером жакете и черных брюках: элегантный выход испанской принцессы Елены

Любимая дочь короля Хуан Карлос I – принцесса Елена – появилась на мероприятии в Мадриде.

Раньше принцесса часто составляла компанию своему отцу королю Хуан Карлосу I на корриде, но после того, как король после раскрытия финансовых махинаций сбежал из страны в Доминиканскую Республику, Елена стала реже появляться на публике.

Принцесса Елена и король Хуан Карлос I / Associated Press

Впрочем, вчера она принимала участие в церемонии награждения победителей корриды Пенья "Las Meninas de España" на Осенней ярмарке Мадрида 2021 в Мадриде.

Принцесса Елена / Getty Images

На мероприятие Елена приехала в очень сдержанном и элегантном образе: сером жакете, черной блузе с рюшами, черных брюках, кожаных туфлях на каблуках, а в руках держала маленькую черную сумку на ремешке-цепочке. Принцесса была в черной защитной маске на лице, а на шее у нее висело несколько кулонов, а волосы были собраны заколкой сзади.

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