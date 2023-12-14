В сером жакете и лаконичных серьгах: Елена Зеленская на деловой встрече

Региональная координация программы была создана весной 2023 года решением Межведомственного координационного совета по вопросам охраны психического здоровья и оказания психологической помощи лицам, пострадавшим в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

В Instagram первая леди поделилась видео и фотографиями с мероприятия и написала:

"Встретились сегодня с представителями регионов, ответственными за внедрение Всеукраинской программы ментального здоровья. Постоянно подчеркиваю: любая помощь должна начинаться в общине, как можно ближе к человеку. Услуги по ментальному здоровью – тоже.

Более того, эти услуги должны стать частью комплексного сервиса для человека, предусматривающего также доступную социальную, юридическую помощь, помощь в поиске работы, реабилитации и т.д. Это весь единственный круг поддержки, в котором роль региональных координаторов и власти становится ключевой. Поэтому основная задача на следующий год – разработать областные программы ментального здоровья, чтобы эта поддержка работала во всех областях жизни украинцев", — отметила Зеленская.

На мероприятие супруга президента приехала в сером жакете, под которым была черная блузка и в черных штанах. Елена надела лаконичные серьги, сделала дневной макияж и свою классическую прическу.

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Тем временем вчера президент Зеленский, напомним, встретился с королевской семьей Норвегии.

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