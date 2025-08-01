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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В сером жакете и любимых раритетных очках от солнца: принцесса Анна приехала в Эдинбург

Королевская принцесса Анна посетила мероприятие в Эдинбурге.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Анна

Принцесса Анна / © Getty Images

Сестра короля Чарльза встретилась с генеральным директором Джейсоном Барреттом во время репетиции Королевского Эдинбургского военного фестиваля в этом году в казармах Редфорд в Эдинбурге.

Королевский Эдинбургский военный фестиваль — это ежегодная серия военных церемоний, проводимых британскими вооруженными силами, военными оркестрами стран Содружества и других стран, а также артистическими коллективами на эспланаде Эдинбургского замка в столице Шотландии.

Принцесса Анна / © Getty Images

Принцесса Анна / © Getty Images

Мероприятие проводится каждый август в рамках Эдинбургского фестиваля.

Принцесса Анна появилась на нем в коротком сером жакете и красно-зеленой юбке в складку, а также была в синих перчатках и обута в кожаные туфли на невысоких каблуках. Под мышкой у Анны была маленькая кожаная сумка синего цвета. Королевская принцесса сделала свою фирменную прическу, надела золотые серьги и солнцезащитные очки от Adidas, которые носит уже более двадцати лет.

Принцесса Анна и Зара Тиндолл / © Associated Press

© Associated Press

Принцесса Анна и Зара Тиндолл_2 / © Getty Images

© Getty Images

Принцесса Анна и Марк Филлипс / © Getty Images

© Getty Images

Принцесса Анна_2 / © Getty Images

© Getty Images

Принцесса Анна / © Getty Images

© Getty Images

Принцесса Анна_1 / © Getty Images

© Getty Images

Принцесса Анна_2 / © Getty Images

© Getty Images

Принцесса Анна / © Getty Images

© Getty Images

Принцесса Анна / © Getty Images

© Getty Images

Принцесса Анна / © Getty Images

© Getty Images

Принцесса Анна_1 / © Getty Images

© Getty Images

Принцесса Анна / © Getty Images

© Getty Images

Принцесса Анна / © Getty Images

© Getty Images

Принцесса Анна / © Getty Images

© Getty Images

Принцесса Анна_1 / © Getty Images

© Getty Images

Принцесса Анна_2 / © Getty Images

© Getty Images

Принцесса Анна_1 / © Getty Images

© Getty Images

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