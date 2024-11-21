В сером жакете и с брошью-картой: Елена Зеленская на встрече с премьер-министром Словении

Первая леди Украины в красивом образе появилась на мероприятии в Любляне.

Елена Зеленская в рамках своего официального визита в Словению встретилась в Любляне с премьер-министром страны Робертом Голобом.

Она также приняла участие в заседании Международного трастового фонда (ITF) – гуманитарной организации, созданной словенским правительством в 1998 году с целью восстановления и развития стран, пострадавших от конфликтов.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Мне было важно познакомить участников с проектами, к которым можно приобщиться и которые помогут уже сейчас улучшить жизнь украинцев, страдающих российским нашествием", — отметила супруга президента.

Там первая леди появилась в сером жакете с одной пуговицей, расположенной сбоку на талии, и черной юбке миди. Обута она была в черные туфли на шпильках.

Зеленская сделала красивую укладку с прикорневым объемом, макияж в нежных оттенках, украсила уши золотыми серьгами, шею – золотой цепочкой с подвеской, а к лацкану жакета прикрепила символическую брошь в виде карты Украины от украинского бренда Gasanova.

Елена Зеленская / Фото: Getty Images

Напомним, Елена Зеленская в элегантном образе от украинских брендов побывала на аудиенции у Папы Римского.

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