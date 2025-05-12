В сером жакете и с тонким ремешком: Елена Зеленская записала видеообращение

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Реклама

Елена Зеленская записала видеообращение к участникам 19-й Международной архитектурной выставки La Biennale di Venezia (Венецианская биеннале). На ней представлен украинский павильон DAKH (Крыша): Vernacular Hardcore, который знакомит с украинской народной архитектурой и рассказывает о современных независимых инициативах, которые занимаются восстановлением домов украинцев, разрушенных в результате вражеских атак.

«Мы говорим „крыша над головой“, когда имеем в виду дом, уют, безопасность. Но именно все это отнимает у нас каждый русский обстрел. Уже более 300 тысяч домов украинцев разрушены физически. Еще миллионы жилищ недоступны своим жителям из-за оккупации.

Утрачивает крышу над головой также наше образование и культура: российские бомбы уничтожили уже более 4 тысяч образовательных учреждений, среди которых три университета, 1419 памятников культурного наследия и 2233 объекта культурной инфраструктуры», — отметила супруга президента.

Реклама

На видео Зеленская появилась в деловом сером двухбортном жакете с пуговицами в тон. Талию она подчеркнула тонким черным ремешком

Первая леди сделала укладку с прикорневым объемом и боковым пробором, макияж в нежных оттенках и завершила лук новыми серебряными серьгами.

Напомним, Елена Зеленская на открытии украинской книжной полки в Национальной библиотеке Чешской Республики появилась в красивой вышиванке.