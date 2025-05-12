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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
103
Время на прочтение
1 мин

В сером жакете и с тонким ремешком: Елена Зеленская записала видеообращение

Первая леди обратилась к участникам Венецианской биеннале.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Елена Зеленская

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская записала видеообращение к участникам 19-й Международной архитектурной выставки La Biennale di Venezia (Венецианская биеннале). На ней представлен украинский павильон DAKH (Крыша): Vernacular Hardcore, который знакомит с украинской народной архитектурой и рассказывает о современных независимых инициативах, которые занимаются восстановлением домов украинцев, разрушенных в результате вражеских атак.

«Мы говорим „крыша над головой“, когда имеем в виду дом, уют, безопасность. Но именно все это отнимает у нас каждый русский обстрел. Уже более 300 тысяч домов украинцев разрушены физически. Еще миллионы жилищ недоступны своим жителям из-за оккупации.

Утрачивает крышу над головой также наше образование и культура: российские бомбы уничтожили уже более 4 тысяч образовательных учреждений, среди которых три университета, 1419 памятников культурного наследия и 2233 объекта культурной инфраструктуры», — отметила супруга президента.

На видео Зеленская появилась в деловом сером двухбортном жакете с пуговицами в тон. Талию она подчеркнула тонким черным ремешком

Первая леди сделала укладку с прикорневым объемом и боковым пробором, макияж в нежных оттенках и завершила лук новыми серебряными серьгами.

Напомним, Елена Зеленская на открытии украинской книжной полки в Национальной библиотеке Чешской Республики появилась в красивой вышиванке.

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Дата публикации
Количество просмотров
103
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