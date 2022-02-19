В сером жакете и с вишневым маникюром: новый деловой образ Марины Порошенко

Бывшая первая леди Украины и нынешняя депутат Киевсовета выбрала для своего аутфита наряд сдержанных оттенков.

Марина Порошенко встретилась с участниками Революции Достоинства и их семьями. На своей странице в Instagram она выложила фотографии из встречи.

Марина Порошенко / Instagram Марины Порошенко

Марина Порошенко / Instagram Марины Порошенко

Там экс-первая леди предстала в черном платье-футляре и сером твидовом жакете с рукавами три четверти и с черными пуговицами. Талию Марина Анатольевна подчеркнула черным поясом.

Марина Порошенко / Instagram Марины Порошенко

Марина Порошенко / Instagram Марины Порошенко

Свой деловой аутфит госпожа Порошенко дополнила аккуратной укладкой и макияжем с акцентом на глазах и скулах. На руке были смарт-часы Apple Watch. Вишневый маникюр завершил его образ.

Марина Порошенко / Instagram Марины Порошенко

Марина Порошенко / Instagram Марины Порошенко

"С самого утра я думаю об ужасных событиях восьмилетней давности, когда наших собратьев и посестер жестоко расстреливали в центре европейского города. Безоружные люди, лучшие патриоты Украины вышли тогда на смертельное сражение за Украину, за Свободу, Достоинство и Справедливость. В этих рядах были и те, кого я рада видеть сегодня.

Герои Майдана не сдались и после Революции. Продолжили защищать Украину, работать на ее развитие, жить сознательно и достойно. Потому что просто не могут по-другому.

Марина Порошенко / Instagram Марины Порошенко

Для миллионов украинцев, как внутри страны, так и за ее пределами, эти люди стали образцом мужества и патриотизма. Они позволяют нам гордиться нашей нацией, нашими людьми, нашей страной.

К сожалению, выстрелы снайперов на Майдане 8 лет назад стали первыми выстрелами великой войны. Тогда мы и не подозревали, какая ожесточенная и длительная борьба за независимость нас ждет. Однако нация, которая отчеканилась за эти 8 лет, дает нам уверенность, что мы никогда не отступим и не изменим. Мы выстоим – не только ради тех, кто погиб за нашу свободу, но и ради будущих поколений украинцев. И обязательно победим. Слава Украине! Слава ее Героям!" – написала в посте госпожа Порошенко.

Напомним, ранее Марина Анатольевна продемонстрировала деловой лук в светлом свитере с широкой горловиной, черной юбке миди и черных сапогах. Талию она подчеркнула леопардовым поясом, придавшим ее деловому аутфиту гламурного акцента.

Марина Порошенко / Instagram Марины Порошенко

Марина Порошенко / Instagram Марины Порошенко

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