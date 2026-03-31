В сером жакете и стильных брюках: королева Мэри приветствовала в конюшне новых лошадей

Королева Мэри / © Датская королевская семья/Instagram

Реклама

Её Величество королева дала имена двум новым лошадям королевской конюшни, угощая их ломтиками яблок и нежно поглаживая.

«Добро пожаловать, Флик и Флак, в королевскую конюшню 🐴🐴», - написали в подписи под серией опубликованных фотографий в Instagram датской королевской семьи.

Это не первый раз, когда у Королевского дома есть лошади по кличке Флик и Флак. Еще во времена Кристиана X была пара лошадей с точно такими же именами.

Реклама

Имена вполне логичны, поскольку Флик и Флак начинаются с той же буквы, что и имя короля. Кроме того, наследный принц получил в подарок на крестины пони от правительства и Фолькетинга – по кличке Фликфлак.

Две ольденбургские лошади, родившиеся и выросшие в Дании, отныне будут проводить свой ежедневный распорядок дня в конюшне школы верховой езды Кристиансборга. В королевских конюшнях на протяжении истории были представлены многие различные породы лошадей, и прошло уже около двух десятилетий с тех пор, как в королевских конюшнях появились последние ольденбургские лошади.

Королевские конюшни считаются одними из старейших королевских конюшен в мире. Более 300 лет королевские лошади играли центральную роль в транспортировке и церемониальном присутствии королевского дома.

Королева приехала в конюшню в белой рубашке, сером джемпере от Maje Paris, сером жакете Ralph Lauren и черных широких брюках. Волосы Мэри были распущены, на запястьях было несколько золотых браслетов, а в ушах серьги Sophie Bille Brahe.

Реклама

