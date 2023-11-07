В сером жакете с черным воротником: Елена Зеленская провела онлайн-встречу с польской коллегой

Елена Зеленская провела онлайн-встречу с первой леди Польши Агатой Корнхаузер-Дудой. Она поблагодарила коллегу за активную помощь Украине и украинцам. В частности, при поддержке Корнхаузер-Дуде в Украине прошли тренинги для украинских медиков и спасателей разных направлений.

Агата Корнгаузер-Дуда и Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"39 украинских реабилитологов, анестезиологов, физиотерапевтов прошли стажировку в Восточнопольском центре лечения ожогов и реконструктивной хирургии.

49 украинских врачей экстренной медицины обучались в составе польских аэробригад на вертолетах в рамках программы Helicopter emergency medical services, HEMS.



100 наших врачей (реабилитологи, психологи и психиатры) прошли стажировку по терапии военных расстройств на базе Военно-медицинского института Национального научно-исследовательского института в Варшаве", — отметила Зеленская.



Первые леди обсудили возможное обучение в Польше тренеров для подготовки будущих приемных родителей, родителей-воспитателей, опекунов, попечителей и патронатных воспитателей. А также проанализировали результаты третьего саммита первых леди и джентльменов, состоявшегося в сентябре в Киеве.

Во время видеосвязи Елена предстала в деловом сером жакете с черным воротником. Свой аутфит она дополнила красивой укладкой с боковым пробором, нежным макияжем и золотыми серьгами.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен появилась в твидовом жакете и водолазке.

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