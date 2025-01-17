В сером жилете и рубашке с принтом: новый деловой лук Елены Зеленской

Елена Зеленская приняла участие в учредительной встрече Глобального альянса по предотвращению сексуального насилия во время конфликтов (PSVI), которая состоялась в Киеве.

На мероприятии первая леди появилась в деловом сером костюме, который состояял из жакета, жилета и брюк. Аутфит она дополнила черной рубашкой с принтом и черной обувью.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Зеленская сделала аккуратную укладку с боковым пробором, нежный макияж и украсила уши серьгами-пусетами.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, недавно Елена Зеленская посетила приемные семьи в Житомирской области. Там она появилась в сером свитере и черных широких штанах.

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