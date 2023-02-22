В серой рубашке и с нежным макияжем: Елена Зеленская во время онлайн-встречи

Елена Зеленская провела онлайн-встречу со специальным представителем премьер-министра Великобритании по предотвращению сексуального насилия во время вооруженных конфликтов - лордом Ахмадом Уимблдонским. Первая леди отметила, что лорд Ахмад недавно инициировал Международный альянс по предотвращению сексуального насилия, к которому присоединилась Украина.

Елена опубликовала в Instagram снимки, сделанные во время видеосвязи.

Лорд Ахмад / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Сексуальное насилие агрессор сознательно использует как оружие в этой войне. Еще более жестокое, еще более циничное, потому что разрушает не только тело, но и психику людей.

Пострадавшим всегда тяжело об этом говорить. И все же они находят силы свидетельствовать, а наши следователи собирают эти показания. В структуре Офиса Генерального прокурора создано специальное управление для управления расследованием преступлений, связанных с сексуальным насилием. И как бы нападающий ни хотел это замолчать, мы постоянно поднимаем эту тему в мире", — написала Зеленская в посте.

Она добавила, что о сексуальных преступлениях российских захватчиков они будут говорить на 67-й сессии Комиссии ООН по статусу женщин, которая состоится в Нью-Йорке.

"Украина готова свидетельствовать о преступности российских методов ведения войны на всех возможных площадках. Мы уже сотрудничаем с международным уголовным судом. И когда наконец будет создан специальный международный трибунал по преступлению агрессии России против Украины, на чем настаивает Украина, сексуальное насилие обязательно станет его темой, чтобы захватчиков-насильников непременно догнало наказание", — написала первая леди.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Во время онлайн-встречи Зеленская предстала в черном жакете, серой рубашке, с аккуратной укладкой и нежным макияжем.

Напомним, на встречу с президентом США Джо Байденом в Киеве Елена надела короткое двубортное пальто свободного кроя от украинского бренда AMG, водолазку и штаны-палаццо от украинского бренда Artem Klimchuk.

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