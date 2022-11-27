В серых брюках и голубом пальто: красивая кронпринцесса Мэри сходила с семьей на "Щелкунчик"

Европейские королевские дома готовятся к предстоящим рождественским и новогодним праздникам. И хотя до Рождества еще целый месяц, елки уже украшают и праздничные представления посещают.

Наследный принц Дании Фредерик и кронпринцесса Дании Мэри с детьми принцем Винсентом и принцессой Жозефиной прибыли сегодня на премьеру балета "Щелкунчик" в Концертный зал Тиволи в Копенгагене.

Кронпринц Фредерик и кронпринцесса Мэри / Фото: Getty Images

50-летняя кронпринцесса выглядела просто великолепно. Она была одета в серую водолазку, под которую подобрала шерстяные брюки-клеш со стрелками и высокой талией, к которым подобрала туфли-лодочки с россыпью камней на каблуках.

Поверх принцесса набросила нежно-голубое пальто без воротника. Также у нее была красивая прическа, вечерний макияж и красивые серьги-висюльки были в ушах.

Кронпринц Фредерик и кронпринцесса Мэри / Фото: Getty Images

Недавно в похожем образе блистала на публичном мероприятии жена младшего брата кронпринца Фредерика – Иоахима – принцесса Мари. Она с мужем посетила Рождественский базар в Датской церкви в Париже. В этот день на ней было в светло-голубое пальто от Max Mara, брюки в тон пальто от MAJE и черную водолазку.

Принцесса Мари и принц Иоахим / Фото: Getty Images

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