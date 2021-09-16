В Сети появились новые кадры из фотосета Меган и Гарри для журнала TIME

Вчера, в день рождения принца Гарри, стало известно, что они с супругой Меган вошли в сотню самых влиятельных людей по версии журнала TIME.

Издание опубликовало у себя в Instagram фото обложки, где Меган и Гарри позировали вместе. На фото герцог Сассекский запечатлен в черной кофте-поло и черных брюках, на его запястье несколько браслетов, он присел чуть позади своей супруги Меган. Герцогиня Сассекская в белой рубашке и брюках с высокой талией, у нее новый оттенок волос - каштановый, а пышные локоны слегка накручены. Подписчики журнала, правда, захейтили как саму идею поместить пару в этот рейтинг, так и фотографию. Многим не понравилось, что принц Гарри запечатлен позади властвующей Меган Маркл, что как бы демонстрирует миру, кто в их доме хозяин, а точнее, хозяйка.

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Также в Сети появились два других снимка пары. Их автором стал фотограф Пари Дукович, он же и разместил фото на своей странице в Instagram.

На одном из фото супруги прогуливаются по саду. Гарри одет в зеленый костюм и белую рубашку, он держит Меган за руку, она же запечатлена в водолазке, длинном пальто и брюках клеш от Victoria Beckham. Все фотографии были сделаны в доме пары в Монтесито, в Санта-Барбаре, в США.

Как раз на другом фото супруги уже запечатлены в доме. Герцогиня сняла пальто, а волосы заколола заколкой. Ее поза говорит о том, что Меган - сильная женщина, которая не боится трудностей. А вот принц Гарри, стоя рядом с герцогиней, выглядит не таким уверенным в себе.

На странице автора фотографии хвалили, а Сассексов поздравляли с тем, что они попали в столь значимый для многих рейтинг.

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