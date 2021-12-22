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В Сети появилось первое видео с рождественского концерта герцогини Кембриджской

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В Сети появилось первое видео с рождественского концерта герцогини Кембриджской

Герцогиня Кембриджская / Getty Images

8 декабря в Вестминстерском аббатстве состоялись съемки рождественского концерта Together at Christmas, организованного герцогиней Кембриджской.

Концерт покажут на британском телевидении накануне Рождества по каналу ITV. В Твиттере телеканала опубликовали короткий ролик с концерта, в ролике британская певица Элли Голдинг поет песню про Рождество.

Напомним, концерт организовал Благотворительный королевский фонд The Royal Foundation и лично герцогиня Кембриджская, которая выступила в роли ведущей мероприятия. Организовали этот концерт в честь организаций, которые помогали людям во время пандемии.

Виновница торжества герцогиня Кэтрин приехала на концерт в пальто ярко-красного цвета от Catherine Walker с бантом на груди, обула лодочки от Gianvito Rossi, тоже красные, и взяла в руки клатч Miu Miu.

Герцогиня Кембриджская на рождественском концерте / © Associated Press
Герцогиня Кембриджская на рождественском концерте / Associated Press

Кстати, в точно таком же, но только черном пальто герцогиня присутствовала на похоронах принца Филиппа. Многие уверены, что выбор наряда для концерта был не случайным, а демонстрировал дань уважения и памяти герцогу Эдинбургскому.

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