В Сети появился первый семейный портрет королевы Елизаветы II без принца Филиппа

На днях королева Елизавета II дала аудиенцию в Виндзорском замке. Поклонники королевы и ее семьи разглядели на этих фотографиях новый портрет Ее Величества с внуками.

Снимок был замечен на столе королевы в Дубовой комнате в Виндзорском замке, и, кажется, это первый семейный портрет, сделанный без ее дорогого покойного мужа, герцога Эдинбургского, после его смерти в апреле 2021 года.

Королева Елизавета II / Associated Press

На фотографии, которая, вероятно, была сделана прошлым летом во время ежегодных каникул королевы в Балморале, Елизавета II запечатлена с маленьким сыном Зары и Майка Тиндалл Лукасом Филиппом на руках. Рядом находятся старшие сестры малыша – Миа и Лена, а их кузен принц Луи (сын Кембриджских), которому тоже три года, рядом с Мией запечатлен на краю дивана.

Позади них стоит старшая внучка королевы, 18-летняя леди Луиза Виндзор вместе с еще четырьмя правнуками королевы - принцем Джорджем, Айлой Филлипс, принцессой Шарлоттой и Саванной Филлипс.

Королева Елизавета II / Associated Press

В прошлый раз такое фото с правнуками показывали в преддверии похорон принца Филиппа в апреле 2021 года. Тогда Филипп и Елизавета сфотографировались в окружении семи правнуков.

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