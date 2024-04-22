В шапке-бини и с совой на руке: необычное фото королевы Мэри

Ее Королевское Величество прибыла открывать пешеходный маршрут в лесу Ханненов в Натурстирельсен Сторстрем в Нюкебинге. Королева Мэри была в черной кофте с высокой горловиной, короткой спортивной куртке и непромокаемых штанах, а также обута в треккинговые ботинки. У нее были распущены волосы, легкий дневной макияж на лице, на пальце золотое кольцо и нюдовый маникюр.

Королева Мэри / Фото: Getty Images

Во время визита королеву сфотографировали с северной белолицей совой Сильей, которую Мэри взяла на руки, предварительно надев специальную защитную перчатку. Также Мэри была в шапке-бини.

Королева Мэри / Фото: Getty Images

А в начале месяца королевская особа посещала открытие оленьего парка в Копенгагене. В тот день на Мэри был джемпер с узором Polo Ralph Lauren, стеганый жилет от Seeland, брюки зеленого цвета Harkila espana portugal, а завершил образ сера шляпа с широкими полями.

Королева Мэри / Фото: Getty Images

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