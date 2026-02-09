ТСН в социальных сетях

Общество
17
1 мин

В шапке-бини и олимпийской куртке: принцесса Анна появилась на Играх в Италии

Принцесса Анна проводит время на Олимпийских играх в Италии.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Анна

Принцесса Анна / © Getty Images

Ее королевское Высочество наблюдала за финалом женского слоупстайла в третий день зимних Олимпийских игр 2026 года в Милано-Кортине, проходившим в сноупарке Ливиньо.

Принцесса вручила золотую медаль Матильде Гремо из сборной Швейцарии после финала женских соревнований по слоупстайлу.

Принцесса Анна / © Getty Images

Принцесса Анна / © Getty Images

75-летняя принцесса выглядела очень сдержанно, впрочем, как и всегда, надев синюю олимпийскую куртку и светлую шапку-бини. В ее ушах сверкали золотые серьги, а на лице совсем не было макияжа.

Ранее на прошлой неделе принцесса Анна посетила прием в консульстве накануне старта Олимпиады, где встретилась с дизайнером Донателлой Версаче.

Принцесса Анна и Донателла Версаче / © Getty Images

Принцесса Анна и Донателла Версаче / © Getty Images

Также на Олимпиаду 2026 приехали члены нидерландской королевской семьи — король Виллем-Алекандр и королева Максима со старшей дочерью принцессой Амалией. В Instagram они делятся фотографиями и видео со спортивных состязаний.

Принцесса Амалия, королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Принцесса Амалия, королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

17
