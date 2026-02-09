- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 17
- Время на прочтение
- 1 мин
В шапке-бини и олимпийской куртке: принцесса Анна появилась на Играх в Италии
Принцесса Анна проводит время на Олимпийских играх в Италии.
Ее королевское Высочество наблюдала за финалом женского слоупстайла в третий день зимних Олимпийских игр 2026 года в Милано-Кортине, проходившим в сноупарке Ливиньо.
Принцесса вручила золотую медаль Матильде Гремо из сборной Швейцарии после финала женских соревнований по слоупстайлу.
75-летняя принцесса выглядела очень сдержанно, впрочем, как и всегда, надев синюю олимпийскую куртку и светлую шапку-бини. В ее ушах сверкали золотые серьги, а на лице совсем не было макияжа.
Ранее на прошлой неделе принцесса Анна посетила прием в консульстве накануне старта Олимпиады, где встретилась с дизайнером Донателлой Версаче.
Также на Олимпиаду 2026 приехали члены нидерландской королевской семьи — король Виллем-Алекандр и королева Максима со старшей дочерью принцессой Амалией. В Instagram они делятся фотографиями и видео со спортивных состязаний.