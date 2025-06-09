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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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361
Время на прочтение
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В шелковом комбинезоне на одно плечо: кронпринцесса Виктория встретилась с Макронами

Наследница шведского престола выбрала оригинальный наряд для этого особого мероприятия.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Кронпринцесса Виктория, Брижит Макрон, Эмманюэль Макрон

Кронпринцесса Виктория, Брижит Макрон, Эмманюэль Макрон / © Associated Press

8 июня кронпринцесса Швеции Виктория посетила ужин по случаю открытия третьей Конференции ООН по океану (UNOC3), организованный президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

На мероприятии, которое проходит в живописном городе Ницца, собрались лидеры стран, исследователи и активисты для обсуждения вопросов защиты морской жизни.

Кронпринцесса Виктория, Брижит Макрон, Эмманюэль Макрон / © Associated Press

Кронпринцесса Виктория, Брижит Макрон, Эмманюэль Макрон / © Associated Press

Мероприятие состоялось в историческом отеле Negresco, расположенном вдоль набережной Promenade des Anglais, а также сопровождалось фотосессией, во время которой гости мероприятия позировали с президентом и его женой — первой леди Франции Брижит Макрон.

По этому случаю Виктория надела шелковый темный комбинезон на одно плечо от Boss с бантом на плече, а также дополнила этот наряд клатчем от Gucci и украшениями лаконичного дизайна. Волосы Ее Высочество уложила в любимую прическу-пучок.

Кронпринцесса Виктория, Брижит Макрон, Эмманюэль Макрон / © Associated Press

Кронпринцесса Виктория, Брижит Макрон, Эмманюэль Макрон / © Associated Press

Также гостьем мероприятия стал кронпринц Норвегии Хокон. На форум наследник прибыл без жены кронпринцессы Метте-Марит.

Эмманюэль Макрон, Брижит Макрон, кронпринц Хокон / © Associated Press

Эмманюэль Макрон, Брижит Макрон, кронпринц Хокон / © Associated Press

Несколькими днями ранее Макроны посетили Монако, где провели два дня. В рамках своего государственого визита в княжество пара встретилась с князем Альбером II и княгиней Шарлин, а также посетили торжественный ужин, которые те организовали в их честь.

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория, ее дочь принцесса Эстель и кронпринц Даниэль / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория, ее дочь принцесса Эстель и кронпринц Даниэль / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория / © Associated Press

Кронпринцесса Виктория / © Associated Press

Кронпринцесса Виктория и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория и король Карл XVI Густав на коронации короля Чарльза III / © Associated Press

Кронпринцесса Виктория и король Карл XVI Густав на коронации короля Чарльза III / © Associated Press

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / © Шведская королевская семья/Instagram

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / © Шведская королевская семья/Instagram

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / © Шведская королевская семья/Instagram

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / © Шведская королевская семья/Instagram

Кронпринцесса Виктория / © Associated Press

Кронпринцесса Виктория / © Associated Press

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