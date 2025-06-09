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В шелковом комбинезоне на одно плечо: кронпринцесса Виктория встретилась с Макронами
Наследница шведского престола выбрала оригинальный наряд для этого особого мероприятия.
8 июня кронпринцесса Швеции Виктория посетила ужин по случаю открытия третьей Конференции ООН по океану (UNOC3), организованный президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
На мероприятии, которое проходит в живописном городе Ницца, собрались лидеры стран, исследователи и активисты для обсуждения вопросов защиты морской жизни.
Мероприятие состоялось в историческом отеле Negresco, расположенном вдоль набережной Promenade des Anglais, а также сопровождалось фотосессией, во время которой гости мероприятия позировали с президентом и его женой — первой леди Франции Брижит Макрон.
По этому случаю Виктория надела шелковый темный комбинезон на одно плечо от Boss с бантом на плече, а также дополнила этот наряд клатчем от Gucci и украшениями лаконичного дизайна. Волосы Ее Высочество уложила в любимую прическу-пучок.
Также гостьем мероприятия стал кронпринц Норвегии Хокон. На форум наследник прибыл без жены кронпринцессы Метте-Марит.
Несколькими днями ранее Макроны посетили Монако, где провели два дня. В рамках своего государственого визита в княжество пара встретилась с князем Альбером II и княгиней Шарлин, а также посетили торжественный ужин, которые те организовали в их честь.