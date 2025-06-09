В шелковом комбинезоне на одно плечо: кронпринцесса Виктория встретилась с Макронами

Кронпринцесса Виктория, Брижит Макрон, Эмманюэль Макрон / © Associated Press

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8 июня кронпринцесса Швеции Виктория посетила ужин по случаю открытия третьей Конференции ООН по океану (UNOC3), организованный президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

На мероприятии, которое проходит в живописном городе Ницца, собрались лидеры стран, исследователи и активисты для обсуждения вопросов защиты морской жизни.

Кронпринцесса Виктория, Брижит Макрон, Эмманюэль Макрон / © Associated Press

Мероприятие состоялось в историческом отеле Negresco, расположенном вдоль набережной Promenade des Anglais, а также сопровождалось фотосессией, во время которой гости мероприятия позировали с президентом и его женой — первой леди Франции Брижит Макрон.

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По этому случаю Виктория надела шелковый темный комбинезон на одно плечо от Boss с бантом на плече, а также дополнила этот наряд клатчем от Gucci и украшениями лаконичного дизайна. Волосы Ее Высочество уложила в любимую прическу-пучок.

Кронпринцесса Виктория, Брижит Макрон, Эмманюэль Макрон / © Associated Press

Также гостьем мероприятия стал кронпринц Норвегии Хокон. На форум наследник прибыл без жены кронпринцессы Метте-Марит.

Эмманюэль Макрон, Брижит Макрон, кронпринц Хокон / © Associated Press

Несколькими днями ранее Макроны посетили Монако, где провели два дня. В рамках своего государственого визита в княжество пара встретилась с князем Альбером II и княгиней Шарлин, а также посетили торжественный ужин, которые те организовали в их честь.

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images Кронпринцесса Виктория / © Getty Images Кронпринцесса Виктория / © Getty Images Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / © Getty Images Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / © Getty Images Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / © Getty Images Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / © Getty Images Кронпринцесса Виктория, ее дочь принцесса Эстель и кронпринц Даниэль / © Getty Images Кронпринцесса Виктория / © Associated Press Кронпринцесса Виктория и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон / © Getty Images Кронпринцесса Виктория / © Getty Images Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / © Getty Images Кронпринцесса Виктория и король Карл XVI Густав на коронации короля Чарльза III / © Associated Press Кронпринцесса Виктория / © Getty Images Кронпринцесса Виктория / © Getty Images Кронпринцесса Виктория / © Getty Images Кронпринцесса Виктория / © Getty Images Кронпринцесса Виктория / © Getty Images Кронпринцесса Виктория / © Getty Images Кронпринцесса Виктория / © Getty Images Кронпринцесса Виктория / © Getty Images Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / © Getty Images Кронпринцесса Виктория / © Getty Images Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / © Шведская королевская семья/Instagram Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / © Шведская королевская семья/Instagram Кронпринцесса Виктория / © Associated Press