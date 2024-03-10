В шелковом костюме и с красивым макияжем: Меган Маркл выступила на конференции

Там Меган Маркл присоединилась к дискуссии под названием "Ломая барьеры, формируя повествования: как женщины ведут себя на экране и за его пределами" во время конференции South by Southwest.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

39-летний принц Гарри с гордостью поддерживал свою жену из зрительного зала.

В ходе обсуждения Меган поделилась историей о том, как она выступала за то, чтобы компания Procter & Gamble изменила рекламу мыла для мытья посуды, которая рекламировала его продукт только женщинам, когда ей было всего 11 лет.

Меган Маркл, Кэти Курик и Брук Шилдс / Фото: Associated Press

Говоря о социальных сетях, герцогиня Сассекская поделилась, что она "сейчас держится от них на расстоянии ради моего собственного благополучия".

"Большая часть издевательств и оскорблений, с которыми я столкнулась в социальных сетях и в Интернете, произошла, когда я была беременна, с Арчи и с Лили , а также с новорожденным с каждым из них", - сказала она, задаваясь вопросом, "почему люди были такими ненавистный" в столь особенное время для каждой женщины, пишет People.

Эррин Хейнс, Меган, герцогиня Сассекская, Кэти Курик и Брук Шилдс / Фото: Associated Press

"Это не коварно, это жестоко", — подытожила герцогиня Сассекская.

Меган также отметила во время дискуссии SXSW, что часто женщины плохо отзываются о других женщинах в Интернете. "Я не могу понять этого", сказала она.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

"Влияние, какое социальные сети могут иметь на молодых матерей, даже из-за просто нехватки сна, огромное. Женщины проводят все это время, прокручивая страницы соцсетей и для них видеть это изображение материнства, которое имеет вид идеального, когда мы все знаем, что это не идеально, может быть довольно трудно. Мне повезло: среди привилегий, которые я имею в жизни, у меня есть невероятный партнер", — продолжила Меган, указывая на принца Гарри в зале. "Мой муж такой практичный отец и такой сторонник меня и нашей семьи. Я не принимаю это как должное. Это настоящее благословение. Но многие люди не имеют такого же уровня поддержки. Поэтому я думаю важно принимать меры безопасности, чтобы женщины и особенно мамы не чувствовали себя еще более уязвимыми, когда заходят в Интернет", — сказала Меган.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

На конференцию герцогиня приехала в абсолютно новом для себя образе. На ней была шелковая рубашка цвета слоновой кости в тонкую полоску Giuliva Heritage и юбка в пол от этой же марки. Она распустила и слегка накрутила локонами волосы, сделала насыщенный макияж и надела золотые серьги от Bottega Veneta. Выглядела Меган прекрасно и чувствовала себя, похоже, в своей тарелке.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

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