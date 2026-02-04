- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 123
- Время на прочтение
- 1 мин
В шелковом платье и с бриллиантовой подвеской: герцогиня Софи посетила прием во дворце
Герцогиня Эдинбургская Софи посетила прием в Сент-Джеймсском дворце, организованный королем и королевой Великобритании.
Мероприятие, посвященное чествованию сотрудников местных и региональных органов власти, работающих на благо общества по всему Соединенному Королевству, прошло в Лондоне.
Герцогиня Софи приехала на него в шелковом макси-платье с длинными рукавами и круглым вырезом от Giorgio Armani, дополнив красивый лук бриллиантовыми серьгами Jewels Adore и подвеской Сhopard из розового золота и бриллиантов.
Герцогиня Эдинбургская собрала волосы в прическу и сделала легкий макияж на лице.
Также это мероприятие посетила королева Камилла и король Чарльз. Ее Величество приехала во дворец в черном платье с белой вышивкой на груди от Fiona Clare и дополнила наряд жемчужным украшением на шее, а также золотой цепочкой с подвеской с инициалами ее пятерых внуков.