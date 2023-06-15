В шелковом платье в пестрый принт: принцесса Кейт очаровала новым летним образом

41-летняя принцесса Уэльская встретилась с медицинскими работниками, принимающими участие в новом исследовании Центра раннего детства Королевского фонда. Организация выделила грант в размере 50 тысяч фунтов стерлингов (это почти 64 тысячи долларов) на новое исследование, целью которого является оценка счастья и благополучия младенцев.

Мероприятие прошло в городе Нанитоне, но прежде чем пойти на встречу, принцесса отправилась на прогулку, чтобы встретиться с детьми из местных школ, которые собрались чтобы поприветствовать ее.

Кэтрин любезно побеседовала с детьми и уже традиционно приняла букет цветов, который ей вручают при каждой поездке.

Кэтрин, принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Кэтрин, принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

В Детском центре Риверсли-Парк он опять не смогла устоять перед малышами. Уэльская взяла ребенка за руку и мило с ним поздоровалась.

Кэтрин, принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Кэтрин, принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Кэтрин, принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

В тот день на Кэтрин было легкое шелковое платье-рубашка от Cefinn с длинными рукавами и зелено-синим леопардовым принтом, поясом и V-образным декольте. По бокам у наряда также были небольшие разрезы.

Кэтрин, принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Платье принцесса сочетала с серьгами-каплями от Kiki McDonough и белыми туфлями-лодочками от Jimmy Choo.

Кэтрин, принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

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