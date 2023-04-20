В шелковом топе без белья: леди Амелия Виндзор сходила потусоваться

На мероприятии 27-летняя королевская особа появилась в нежно-голубом топе без бретелек с вырезом-халтер из шелка и атласа, под который не надела бюстгальтер, и сверкала сосками, а также надела широкие черные брюки с высокой талией, под которые подобрала черные лоферы на платформе от Miu Miu. В руках леди Амелия держала маленькую черную сумку на короткой ручке.

Леди Амелия Виндзор / Фото: Getty Images

Девушка распустила белокурые волосы, сделала легкий макияж, немного подчеркнув глаза и пухлые губы. У нее на пальцах было несколько золотых колец, а на запястье – широкий золотой браслет.

В прошлый раз леди Амелия была запечатлена фотографами на открытии магазина Siedres на Кондуит-стрит. Тогда на светское мероприятие девушка приехала в желтом топе из тонкого кружева, который надела без белья, от этого же бренда Siedres.

Леди Амелия Виндзор / Фото: Getty Images

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