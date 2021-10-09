В шелковой блузе с американкой проймой и многослойной юбке: графиня Софи на торжественном ужине

Образ графини выделялся своей простотой и элегантностью.
Благотворительная организация "Фонд света" отпраздновала свое 20-летие гала-ужином. Посетила мероприятие графиня Уэссекская Софи, которая является покровительницей этой организации.
Для своего появления Софи выбрала черную шелковую блузу с американской проймой и многослойную юбку с теснением от бренда Roland Mouret. Образ она дополнила небольшой брошкой в виде цветка на плече и розовой вуалью.
"Фонд света" является независимой благотворительным фондом профессионального футбольного клуба Sunderland A.F.C. Он был основан в 2001 году бывшим председателем футбольного клуба "Сандерленд" Бобом Мюрреем. Миссия благотворительной организации - улучшить жизнь с помощью футбола.
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