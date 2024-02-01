В шелковой блузке и асимметричной юбке: королева Летиция повторила образ

Королева Летиция присутствовала сегодня на мероприятии, посвященном Всемирному дню борьбы с раком, в Espacio La Salle Энельдо в Мадриде.

После вчерашнего инцидента с ее браслетом на приеме для дипломатического корпуса на этот раз сюрпризов не произошло.

Королева Летиция на приеме для дипломатического корпуса / Фото: Getty Images

Летиция была сегодня в черной шелковой блузке от Sandro и клетчатой ​​юбке с асимметричным подолом от Massimo Dutti (в которой она дебютировала на открытии Fitur в 2019 году и надевала ее уже трижды), а ее талию подчеркивал тонкий черный пояс. Обута королева была в черные туфли на невысоких каблуках от Magrit.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Королева распустила длинные волосы, дополнила образ своими любимыми тройными серьгами от Gold&Roses и кольцом от итальянского бренда Coreterno, которое она никогда не снимает с указательного пальца. В макияже она подчеркнула глаза розовыми тенями и нежно-розовый блеск нанесла на губы.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Напомним, недавно мы рассказывали, почему королева Летиция перестала носить помолвочное кольцо.

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