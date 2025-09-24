- Дата публикации
В шелковой блузке и балетках: младшая дочь Трампа с мужем попала под прицел папарацци
Тиффани Трамп с мужем возвращалась из поездки.
Младшая дочь президента США Дональда Трампа - 31-летняя Тиффани Трамп - вместе со своим мужем - миллиардером из Нигерии Майклом Булосом - попала в объективы папарацци возле Белого дома в Вашингтоне.
Тиф была одета в черную шелковую блузку с длинными рукавами и черную плиссированную юбку миди. Наряд она сочетала с темной сумкой Hermès Birkin и голубыми балетками с ремешками и черными носками. У нее также была красивая прическа с локонами.
На Майкле был черный костюм, белая рубашка и красный галстук в полоску.
Напомним, Тиффани Трамп показала милое фото 4-месячного сына.