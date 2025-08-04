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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В шелковой блузке и с блестящей накидкой: премьер-министр Италии Джорджа Мелони в Турции

Премьер Италии с рабочим визитом приехала в Стамбул.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Джорджа Мелони

Джорджа Мелони / © Associated Press

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони с официальным визитом посетила Турцию. В Стамбуле она встретилась с президентом страны Реджепом Тайип Эрдоганом.

На встрече премьер появилась в серых штанах со стрелками и шелковой блузке лавандового оттенка, сверху которой была блестящая накидка с принтом.

Джорджа Мелони / © Associated Press

Джорджа Мелони / © Associated Press

Аутфит Мелони дополнила светло-лавандовыми туфлями-лодочками и белой большой сумкой. У нее была идеально ровная укладка, макияж с розовой помадой и белый маникюр. Уши политик украсила серьгами-цветами, а на руке было заметно коктейльное кольцо-цветок с камнями.

Джорджа Мелони / © Associated Press

Джорджа Мелони / © Associated Press

Напомним, Джорджа Мелони приехала в Тунис в костюме цвета овсянки, который состоял из удлиненного жакета и брюк-палаццо, а также в блестящем топе с высокой горловиной.

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