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В шелковой блузке и с блестящей накидкой: премьер-министр Италии Джорджа Мелони в Турции
Премьер Италии с рабочим визитом приехала в Стамбул.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони с официальным визитом посетила Турцию. В Стамбуле она встретилась с президентом страны Реджепом Тайип Эрдоганом.
На встрече премьер появилась в серых штанах со стрелками и шелковой блузке лавандового оттенка, сверху которой была блестящая накидка с принтом.
Аутфит Мелони дополнила светло-лавандовыми туфлями-лодочками и белой большой сумкой. У нее была идеально ровная укладка, макияж с розовой помадой и белый маникюр. Уши политик украсила серьгами-цветами, а на руке было заметно коктейльное кольцо-цветок с камнями.
Напомним, Джорджа Мелони приехала в Тунис в костюме цвета овсянки, который состоял из удлиненного жакета и брюк-палаццо, а также в блестящем топе с высокой горловиной.