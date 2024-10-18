В шелковой блузке и жемчужных украшениях: Камала Харрис выступила на митинге

Вице-президент США сочетала в своем луке строгий жакет и комфортные джинсы.

Кандидат в президенты США от Демократической партии и действующая вице-президент Камала Харрис выступила на очередном предвыборном митинге в Грин-Бей, штат Висконсин.

На сцене политик появилась в деловом темно-синем жакете, черной шелковой блузке и черных прямых джинсах.

Камала Харрис / Фото: Associated Press

Аутфит Камала дополнила черным кожаным поясом и черными остроносыми туфлями-лодочками на шпильках.

Камала Харрис / Фото: Associated Press

Харрис сделала аккуратную укладку, макияж с помадой шоколадного оттенка, уши украсила золотыми серьгами с жемчужинами, а шею – золотыми цепочками с жемчугом. К лацкану она прикрепила золотой значок в виде американского флага.

Камала Харрис / Фото: Associated Press

Напомним, Камала Харрис на митинге в Университете Восточной Каролины в Гринвилле появилась в черном твидовом жакете с золотыми пуговицами, белой блузке и черных брюках-клеш.

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