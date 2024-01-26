В шелковой рубашке и юбке-карандаше: деловой аутфит Елены Зеленской

Первая леди обсудила на встрече вопросы обеспечения детей бесплатным питанием.
Елена Зеленская встретились исполняющим обязанности директора Офиса представительства Всемирной продовольственной программы ООН в Украине Марианной Ворд. Об этом первая леди написала в Instagram и показала фотографии.
"Третий год подряд совместно работаем над тем, чтобы обеспечить школьников младших классов и льготных категорий безвозмездным сбалансированным питанием. Благодарна за эту поддержку, потому что она о здоровье целого поколения наших детей", – отметила супруга президента.
Зеленская также отметила, что их общая задача – обеспечить безплатным питанием 1,5 млн учащихся начальной школы и представителей льготных категорий.
На встрече первая леди предстала в красивом деловом образе. На ней была темно-синяя шелковая рубашка и черная юбка-карандаш с черным кожаным поясом на талии.
Елена сделала акуратную укладку с боковым пробором, нежный макияж, в ушах у нее были овальные серьги, а на шее – деликатная цепочка с подвеской.
Напомним, Елена Зеленская в деловом костюме и с трезубцем на шее выступила онлайн на образовательной конференции.
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