В шелковой рубашке и юбке в принт: герцогиня Сассекская продемонстрировала новый лук

Принц Гарри и Меган Маркл продолжают свой визит в Колумбию.
Герцог и герцогиня Сассекские вместе с вице-президентом Колумбии Франсией Маркес присутствовали на тренировке с командой Invictus Games Team Colombia в Centro de Rehabilitación Inclusiva в Боготе.
Во время этого мероприятия 43-летняя Меган Маркл продемонстрировала элегантный образ в молочной шелковой рубашке Giuliva Heritag, шелковой юбке-миди Martellato от колумбийского дизайнера Juan de Dios цвета слоновой кости в принт и обула коричневые туфли-мюли Jimmy Choo на невысоких каблуках.
Меган собрала волосы в хвост, сделала насыщенный макияж глаз и надела новые золотые серьги с двумя цветными камнями Ecksand. Также на ней был золотой браслет Сartier "Love", часы принцессы Дианы тоже от Сartier и несколько колец на пальцах. Герцогиня выглядела великолепно. А ее муж принц Гарри появился на встрече в черной футболке-поло, прямых джинсах и серых слиппонах.
Напомним, во время визита в школу герцогиня Меган появилась в серьгах-бабочках своей покойной свекрови принцессы Дианы.
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