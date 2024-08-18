В шелковой рубашке и юбке в принт: герцогиня Сассекская продемонстрировала новый лук

Герцог и герцогиня Сассекские вместе с вице-президентом Колумбии Франсией Маркес присутствовали на тренировке с командой Invictus Games Team Colombia в Centro de Rehabilitación Inclusiva в Боготе.

Во время этого мероприятия 43-летняя Меган Маркл продемонстрировала элегантный образ в молочной шелковой рубашке Giuliva Heritag, шелковой юбке-миди Martellato от колумбийского дизайнера Juan de Dios цвета слоновой кости в принт и обула коричневые туфли-мюли Jimmy Choo на невысоких каблуках.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

Меган собрала волосы в хвост, сделала насыщенный макияж глаз и надела новые золотые серьги с двумя цветными камнями Ecksand. Также на ней был золотой браслет Сartier "Love", часы принцессы Дианы тоже от Сartier и несколько колец на пальцах. Герцогиня выглядела великолепно. А ее муж принц Гарри появился на встрече в черной футболке-поло, прямых джинсах и серых слиппонах.

Напомним, во время визита в школу герцогиня Меган появилась в серьгах-бабочках своей покойной свекрови принцессы Дианы.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

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