В шелковой рубашке и юбке в принт «гусиная лапка»: Меган Маркл сходила на Бродвей

Одра Макдональд и Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

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Известно, что Меган обедала в Polo Bar перед просмотром мюзикла «Цыганка» на Бродвее с Одрой Макдональд в главной роли. А после мюзикла герцогиня появилась за кулисами.

«Если у вас будет возможность увидеть @gypsybway, вы обязательно должны это сделать. Поздравляем невероятно талантливых актеров и съемочную группу с созданием магии на этой сцене.

И впервые встретившись с @audramcdonald вчера вечером….🥹

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Ее выступление оставит вас совершенно без слов. Мурашки по всему телу. Я не думаю, что в зале хоть кто-то остался равнодушным, и, если бы театр не закрылся на ночь, овации все равно продолжались бы», — написала Меган под снимками.

Жена принца Гарри появилась на Бродвее в черной шелковой рубашке Veronica Beard и юбке в принт «гусиная лапка» Carolina Herrera, а обута была в туфли-лодочки любимого бренда Aquazzura. У Меган были распущены волосы, а на запястье были любимые часы Сartier и браслет от Сartier.

Тем временем, напомним, ее муж принц Гарри вернулся из Украины и привез семьей совершенно потрясающий подарок, о котором Меган уже рассказала в своих сторис.

Принц Гарри и Ольга Руднева (фото instagram.com/rudnieva_olga)