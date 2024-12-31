В шелковой рубашке с символическим принтом: красивая Елена Зеленская пила чай с детьми в Софии Киевской

Первая леди в наряде от украинского бренда встретилась с детьми.

Елена Зеленская встретилась с воспитанниками детского дома из Черновицкой области, для которого ее Фонд стал ментором.

У детей было много активностей в столице, а потом они вместе с первой леди чаевали в Софии Киевской и рассказывали о своих впечатлениях от поездки.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Было очень трогательно видеть эмоции детей, а от кого-то — услышать о мечтах. Очень хочется, чтобы ни один ребенок в Украине, не имеющий родительского тепла, в эти праздничные дни не был одиноким, а чувствовала поддержку взрослых", — написала Зеленская в посте.

В этот день первая леди появилась в кремовой шелковой рубашке украинского бренда Gunia Project с символическим принтом, созданным по мотивам старинной реставрированной печи работы мастеров Виталия Отченашко и Светланы Яценко.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Верх Елена скомбинировала черными брюками-палаццо. Она сделала укладку с легкими волнами, нежный макияж и украсила уши серьгами от Gunia Project.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская в роскошной вышиванке с поясом-баской появилась на мероприятии.

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