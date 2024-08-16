В шелковой рубашке Victoria Beckham и широких брюках: новый выход Меган Маркл

Во время визита в Боготу, Колумбия, герцогиня Сассекская Меган посетила в том числе и форум.

Он назывался "Ответственное цифровое будущее", и Меган выступала там вместе с вице-президентом Колумбии Франсией Маркес, по приглашению которой герцог и герцогиня и прибыли в страну с четырехдневным визитом.

Меган и Гарри в Колумбии / Фото: Associated Press

Меган Маркл появилась на мероприятии в шелковой шоколадной рубашке Victoria Beckham, широких брюках La Ligne и дополнила монохромный лук горчичными замшевыми босоножками на каблуках от Aquazurra.

Меган Маркл и вице-президент Колумбии Франсия Маркес / Фото: Associated Press

Герцогиня собрала волосы в низкий хвост, из украшений выбрала свое любимое ожерелье Juste un Clou от Cartier и серьги-подвески Birks' Muse с цитринами и бриллиантами. Макияж на ее лице был таким же, как и во время визита в Национальный центр искусств Делии Сапата, куда Меган приехала в платье от колумбийского бренда Navajo Weaver.

Меган и Гарри в Колумбии / Фото: Associated Press

Меган и Гарри в Колумбии / Фото: Associated Press

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