В шелковой рубашке Victoria Beckham и широких брюках: новый выход Меган Маркл

Во время визита в Боготу, Колумбия, герцогиня Сассекская Меган посетила в том числе и форум.
Он назывался "Ответственное цифровое будущее", и Меган выступала там вместе с вице-президентом Колумбии Франсией Маркес, по приглашению которой герцог и герцогиня и прибыли в страну с четырехдневным визитом.
Меган Маркл появилась на мероприятии в шелковой шоколадной рубашке Victoria Beckham, широких брюках La Ligne и дополнила монохромный лук горчичными замшевыми босоножками на каблуках от Aquazurra.
Герцогиня собрала волосы в низкий хвост, из украшений выбрала свое любимое ожерелье Juste un Clou от Cartier и серьги-подвески Birks' Muse с цитринами и бриллиантами. Макияж на ее лице был таким же, как и во время визита в Национальный центр искусств Делии Сапата, куда Меган приехала в платье от колумбийского бренда Navajo Weaver.
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