В шелковой юбке и кроссовках: Джилл Байден удивила нежным и модным образом

Для поездки первая леди выбрала наряд нежных оттенков и удобную обувь.

Первая леди США Джилл Байден в не деловой обстановке часто появляется на публике в простой и удобной одежде: джинсах, эспадрильях, косухах, а после травмы ноги и операции, не редки в ее луках и кроссовки. В подобном образе жену президента подловили в пятницу, когда вместе с мужем она выходила с Белого дома.

Джилл Байден / Associated Press

Пара направлялась к борту Marine One, чтобы улететь в свой дом в Делавэре и провести там выходные с семьей. На Джилл Байден была длинная шелковая юбка нежного оттенка, блуза на пуговицах и коричневое замшевое пальто. Завершили этот лук нить жемчуга, крупные жемчужные серьги, кроссовки и золотой браслет на руке.

Джилл Байден / Associated Press

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