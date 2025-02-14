В шерстяном пальто и брюках в тон: эффектная королева Максима приехала в школу

13 февраля королева Максима посетила начальную школу Sint Fransschool и OBS Emmermeer в Эммене. Фотографы сделали фото, а нидерландский королевский дворец поделился видео с этого мероприятия.

Максима посетила две школы, побывала на разных уроках и выступлениях детей, пообщалась с руководителями школ, семейными тренерами и другими заинтересованными сторонами о влиянии внеклассных мероприятий на учащихся, их пожеланиях относительно культурной и творческой деятельности, а также о сотрудничестве со специалистами в области образования, культурными организациями и муниципалитетом.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Обе школы пользуются программой субсидирования "Школа и окружающая среда", а также связаны с Фондом образования молодежи.

В этот день Ее Величество была одета в пальто и брюки от Natan Сouture, а в руках несла сумку Marni. У нее были распущены волосы, которые намокли от мокрого снега, на запястьях несколько браслетов и дневной макияж, а в ушах серьги с цветными камнями.

А недавно мы показывали вам лук в бежевых оттенках на королеве Максиме, когда она посетила конференцию Амстердаме.

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