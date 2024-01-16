В шерстяном жакете и брюках: королева Летиция побывала на рабочем мероприятии

Сегодня Ее Величество запечатлели в Мадриде, когда она прибыла для участия в заседании AECC (Испанской ассоциации по борьбе с раком).

На королеве в этот день был жакет из натуральной шерсти с воротником, карманами угольно-серого цвета с черной окантовкой от испанского бренда Frambua, стоимостью 225 евро. Она сочетала его с белой блузкой Hugo Boss, черными брюками до щиколотки и туфлями на невысоких каблуках Pinkchic.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

В руках королева несла черную сумку от испанского бренда Mauska, стоимостью 335 евро. Также ее образ завершали золотые серьги-капли PdPaola за 99 евро, в которых Летиция дебютировала во время государственной поездки в Данию в ноябре прошлого года. Она распустила волосы и сделала лаконичный дневной макияж.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

На прошлой неделе мы видели выход королевы Летиции в пальто цвета овсянки и серых клетчатых брюках, когда она посетила с мужем королем Филиппом VI детский сад и начальную школу Гумерсиндо Аскарате, расположенную в Леоне.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

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