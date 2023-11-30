В шифоновом платье и лодочках: принцесса Беатрис очаровала красивым аутфитом на светском вечере

В последнее время принцесса Беатрис все чаще выходит в светское общество со своим супругом Эдоардо Мапелли-Моцци.

Беатрис и Эдоардо побывали на зимнем гала-концерте Коллектива по борьбе с рабством в Центре искусств Баттерси в Лондоне.

На принцессе в этот вечер было черное платье миди из крепа и шифона от Self-portrait, сшитое по индивидуальному заказу, стоимостью 500 долларов, сверху платья на ней был черный блейзер с поясом, подчеркивающим талию. Беа также обула черные замшевые туфли с белым носком Nicholas Kirkwood, распустила и красиво локонами уложила волосы и сделала вечерний макияж.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / Фото: Getty Images

Ее муж Эдоардо выбрал молочно-белый пиджак из льна, белую рубашку и черный галстук-бабочку, к пиджаку подобрал черные брюки и черные замшевые туфли.

Гала-концерт также посетила ее младшая сестра принцесса Евгения с мужем Джеком и мама девушек – Сара Йоркская.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбенк / Фото: Getty Images

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