В шифоновом платье и с огромным цветком на голове: королева Максима посетила колледж

Ее Величество посетила пятую годовщину специализированной школы программирования Codam Coding College в Амстердаме. Codam — это образовательный институт по разработке программного обеспечения, который стремится сделать техническое образование более доступным для недостаточно представленных групп, включая женщин и молодых людей, не имеющих начальной квалификации.

53-летняя Максима пообщалась со студентами и педагогами колледжа, а в своей речи сделала акцент на силу технологий.

Максима приехала на встречу в шифоновом платье с объемными рукавами и завязками на груди, к которому подобрала ободок с крупным цветком, кожаные перчатки в тон, замшевый клатч и туфли-лодочки на каблуках из замши. Погода выдалась слегка дождливой и немного намочила наряд королевы.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Также Максима сделала макияж, собрала волосы в прическу, надела серьги каплевидной формы и кольцо с крупным бриллиантом, а также несколько своих любимых браслетов на запястья.

Днем ранее королева посетила благотворительную организацию по охране психического здоровья на севере Нидерландов, где блистала в бирюзовом брючном костюме и белом топе под ним.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Читайте также: